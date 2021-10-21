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Первые слезы из-за новых правил. Пассажирка расплакалась перед проводником на вокзале – видео

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
21 октября, 09:50
Проводник в поезде не пропустил пассажирку без негативного ПЦР-теста и сертификата вакцинации – девушка расплакалась перед работником УЗ

Девушка расплакалась перед проводником / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезда пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Непривитых пассажиров без справки с негативным результатом ПЦР-теста проводники отправляют в главный холл делать экспресс-тест на ковид. Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать.

На записи видно, как девушка плачет и просит пропустить ее. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.

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Новые правила перевозок

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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