Первые слезы из-за новых правил. Пассажирка расплакалась перед проводником на вокзале – видео

Девушка расплакалась перед проводником / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезда пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Непривитых пассажиров без справки с негативным результатом ПЦР-теста проводники отправляют в главный холл делать экспресс-тест на ковид. Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать.

На записи видно, как девушка плачет и просит пропустить ее. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.

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Новые правила перевозок

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов: