Первые слезы из-за новых правил. Пассажирка расплакалась перед проводником на вокзале – видео

Девушка расплакалась перед проводником / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезда пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Непривитых пассажиров без справки с негативным результатом ПЦР-теста проводники отправляют в главный холл делать экспресс-тест на ковид. Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать.
На записи видно, как девушка плачет и просит пропустить ее. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.
Новые правила перевозок
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.