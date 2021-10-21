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Перші сльози через нові правила. Пасажирка розплакалася перед провідником на вокзалі – відео

Ігор Сєров, Тетяна Очеретяна
21 жовтня, 09:50
Провідник у поїзді не пропустив пасажирку без негативного ПЛР-тесту і сертифіката вакцинації – дівчина розплакалася перед працівником УЗ

Дівчина розплакалася перед провідником / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень в поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Нещеплених пасажирів без довідки з негативним результатом ПЛР-тесту провідники відправляють у головний хол робити експрес-тест на ковід. Однак пасажирка поїзда Київ – Харків приїхала занадто пізно і просто не встигла б його зробити.

На записі видно, як дівчина плаче і просить пропустити її. Провідникові вона пообіцяла, що виправиться і "все зробить" у Харкові.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих областей" підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

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