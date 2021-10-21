Перші сльози через нові правила. Пасажирка розплакалася перед провідником на вокзалі – відео

Дівчина розплакалася перед провідником / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень в поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Нещеплених пасажирів без довідки з негативним результатом ПЛР-тесту провідники відправляють у головний хол робити експрес-тест на ковід. Однак пасажирка поїзда Київ – Харків приїхала занадто пізно і просто не встигла б його зробити.

На записі видно, як дівчина плаче і просить пропустити її. Провідникові вона пообіцяла, що виправиться і "все зробить" у Харкові.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів: