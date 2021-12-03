Почему "цветут" водоемы и когда киевлян начнут штрафовать за пакеты? Мы узнали у начальника управления экологии столицы – интервью

Киев часто попадает в рейтинг городов с самым грязным атмосферным воздухом / Коллаж "Сегодня"

В последнее время все чаще Киев попадает в ТОП-5 городов с самым грязным воздухом в мире, а столичные водоемы приобретают новый цвет. Что не так с экологией города, кто в этом виноват и как с этим бороться – разбирался сайт "Сегодня".

На эти важные для киевлян вопросы в эксклюзивном интервью рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

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Скоро в столице нечем будет дышать?

Как вы можете оценить экологическую ситуацию в Киеве? Является ли она благоприятной для комфортной и безопасной жизни киевлян?

Киев – это столица Украины. Большой исторический и промышленный город. Можно говорить, что ему присущи все экологические проблемы, которые есть в крупных городах мира.

Во-первых, это загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов. Если мы посмотрим на тенденцию последних лет, то в Киеве существенно уменьшилось количество промышленных предприятий. Вместо заводов, промышленных зон у нас появляются жилые комплексы и жилые дома.

Но количество автомобилей стремительно растет. По последним данным МВД Украины, в столице зарегистрировали около 1 миллиона автомобилей.

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Качество воздуха в городе зависит и от машин

Во-вторых, это антропогенная нагрузка, которая образуется в процессе человеческой жизнедеятельности, загрязняющей нашу окружающую среду.

В общем, если вернуться к вопросу оценки экологического состояния города, то это примерно 4 с минусом по пятибалльной шкале. То есть, нам есть над чем работать.

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Но Киев часто попадает в ТОПы городов с самым грязным воздухом в мире? Почему?

Город Киев довольно часто попадает в рейтинг городов с самым грязным атмосферным воздухом, который составляет компания IQAir. Следует отметить, что источники данных, на которые опирается IQAir при формировании места в рейтинге для Киева, – это небольшое количество анонимных пользователей. Это дает основание считать данную информацию недостоверной.

Сегодня мы в управлении экологии строим современную систему мониторинга атмосферного воздуха. Это будет максимально точное оборудование, которое в режиме онлайн позволяет следить за качеством воздуха. Любой человек на сайте управления экологии сможет понять происходящее с воздухом в том месте, где установлена станция мониторинга.

Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный

Какое состояние воздуха в городе на сегодня?

Состояние воздуха на сегодня в столице характеризуется, как "хорошо". Его качество может ухудшаться из-за климатических изменений (отсутствия ветра, резкого изменения температуры и высокой влажности и пожаров). При совпадении этих явлений мы можем созидать превышение по неким показателям.

Какие шаги намечены в ближайшее время для улучшения показателей чистоты воздуха в столице?

Для того чтобы принимать какие-то решения, нам необходима достоверная информация. Получить такую информацию мы сможем, хотя бы частично построив систему мониторинга. Та, которая будет сертифицирована, проверена и на которую мы сможем опираться как на источник достоверной информации. В дальнейшем эта информация станет основанием принятия управленческих решений.

В проекте Стратегии развития города Киева до 2035 г. предусмотрено строительство такой системы мониторинга. Ведь одной из оперативных целей существуют предотвращение изменений климата и улучшение качества атмосферного воздуха.

Решения здесь могут быть совершенно разные, например:

ограничение въезда автомобилей в центральную часть города (это в перспективе на ближайшие пару лет);

создание комфортного общественного транспорта

Также параллельно город работает с коммунальными предприятиями энергетического комплекса по установлению современной системы очистки на их мощностях. Это все для того чтобы сократить выбросы вредных веществ, которые попадают в атмосферу от стационарных источников (трубы на предприятиях, заводах).

В городе пытаются сократить выбросы вредных веществ, попадающих в атмосферу от стационарных источников

Антитренд пластиковых пакетов в столице

С 10 декабря Закон о запрете пластиковых пакетов вступит в силу. Готов к этому Киев и как в столице будут следить за выполнением новых правил?

В обществе уже давно назрел вопрос более бережного отношения к окружающей среде. Такой закон только удовлетворяет спрос людей на безопасную окружающую среду. Большинство людей понимает проблематику, связанную с пакетами.

Я не готов пока ответить, как именно будут следить за выполнением новых правил. Но будет контролировать это все Госпродпотребслужба. За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования предусмотрен штраф от 8500 до 17 тысяч гривен. В случае повторного нарушения взыскание составит 34 тысячи гривен. Как правило, эта организация достаточно оперативно реагирует на разные обращения.

Оценить, как скоро все стороны процесса адаптируются к новому порядку сможем только через год. Однако уже в данный момент можно утверждать, что постепенный отказ от одноразового пластика – шаг в правильном направлении.

Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный

Почему необходимо начинать сортировать мусор уже сегодня?

Не менее важен вопрос о сортировке мусора. Будут ли заставлять киевлян сортировать мусор и ждут ли нас штрафы?

Развитие системы раздельного сбора мусора существуют одной из задач проекта Стратегии Киева – 2035 по внедрению европейских методик обращения с отходами.

Вынуждать сортировать мусор мы точно никого не сможем. Мы, как городские власти, должны создать все условия для людей, чтобы они сортировали мусор. Сортировка мусора, как и отказ от пластиковых пакетов, минимально необходимые шаги, которые может сделать каждый из нас.

Сегодня мы живем в мире, в котором люди потребляют гораздо больше ресурсов, чем Земля может их воспроизвести. Наше поколение потребляет ресурсы, накопленные за миллионы лет. Поэтому в данный момент необходимо максимально хранить и воспроизводить эти ресурсы.

О штрафах за мусор мы пока не говорим. Для того чтобы они были, необходимо ввести необходимые изменения в законодательство. В этом направлении нашей стране еще есть над чем работать, но это не компетенция местных властей.

Тот закон, который был принят в 1998 году, уже морально устаревший и не отвечает вызовам современности. Мы с нетерпением ждем принятия нового закона об отходах.

Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный

Кто виноват в загрязнении водоемов столицы?

Еще совсем недавно киевлян пугало состояние реки Лыбидь, а Днепр летом вообще стал зеленым. Что стало причиной загрязнений водоемов и как власти города собираются решать этот вопрос?

Можем констатировать, что водные ресурсы в последние годы интенсивно загрязняются в результате увеличения влияния антропогенных факторов: бессистемная хозяйственная деятельность с нарушением допустимых границ освоения территорий, чрезмерное использование природных ресурсов, заиление, загрязнение рек и т.д.

По мере застройки столицы многие предприятия начали делать незаконные врезки для избавления от своих стоков, не предусматривая при этом очистные сооружения. Например, река Лыбидь, которая проходит почти через весь город, имеет сотни незаконных врезок. Туда бесконтрольно попадают разные загрязняющие вещества. В том числе отсутствие локальных очистных сооружений приводит к загрязнению наших водоемов.

В Киеве речка Лыбидь стала ярко-зеленой

Другая не менее важна причина загрязнения водоемов или озер – отношение людей к природе, которая их окружает. Почему-то люди считают, что их это не касается и они могут приехать, и просто слить остатки какой-нибудь жидкости.

Еще одна причина – старая изношенная инфраструктура, которая строилась в 50-х – 70-х годах прошлого века. А также отсутствие необходимого количества очистных сооружений остающейся после дождя воды.

Чтобы все это решить город проектирует и строит соответствующие очистные сооружения. Все они достаточно дорого стоят. План по их установке и масштабированию заложен в проекте Стратегии развития города до 2035 года. Надеемся, что в ближайшие 3-4 года мы сможем достаточно пройти вперед в этом направлении.

Например, в данный момент такие сооружения уже строятся на Харьковском шоссе.

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