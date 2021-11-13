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Уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает – показатели

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 ноября, 17:38
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Украинская столица и раньше попадала в топ этого рейтинга
Киев снова в ТОП по уровню загрязнения воздуха
Киев снова в ТОП по уровню загрязнения воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в первый выходной, 13 ноября, фиксируют крайне плохой воздух. Столица Украины снова оказалась в ТОП по уровню загрязнения.

Об этом сообщает ЛУН.

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По состоянию на 17:00 уровень загрязнения характеризуется как "опасный для чувствительных групп". Показатель – 137.

В столице плохой воздух. Фото: ЛУН
В столице плохой воздух. Фото: ЛУН

Что показывают другие сервисы

А по данным сервиса Iqair, столица на 24 месте в мировом рейтинге.

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Самым грязным городом мира является Иерусалим (Израиль), там фиксируют "красный" уровень загрязнения с показателем 728. У Киеве показатель – 116.

Показатель в мировом рейтинге. Фото: iqair
Показатель в мировом рейтинге. Фото: iqair

Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность, т. е. угнетается нервная система.

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