Уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает – показатели

В Киеве в первый выходной, 13 ноября, фиксируют крайне плохой воздух. Столица Украины снова оказалась в ТОП по уровню загрязнения.
Об этом сообщает ЛУН.
По состоянию на 17:00 уровень загрязнения характеризуется как "опасный для чувствительных групп". Показатель – 137.
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А по данным сервиса Iqair, столица на 24 месте в мировом рейтинге.
Самым грязным городом мира является Иерусалим (Израиль), там фиксируют "красный" уровень загрязнения с показателем 728. У Киеве показатель – 116.
Что говорят эксперты
По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность, т. е. угнетается нервная система.
Ранее мы писали:
Киев стал одним из городов,где зафиксирован самый грязный воздух.
Почему освежители воздуха опасны для здоровья и чем их заменить.