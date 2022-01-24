Почти 17 тысяч. В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В столице наблюдается рост заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице за третью неделю 2022 года зарегистрировали 16 891 больного гриппом и ОРВИ, в частности и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,6%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 570,2.

Об этом сообщили в КГГА.

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В столице наблюдается рост заболеваемости на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 6599 (рост на 34,8%), взрослых – 10 292 человека (рост на 46,7%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на прошлой неделе – 41,1%. Из них 55,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировали 3661 случай среди школьников. В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 560 человек, из них 145 – дети", – говорится в сообщении.

Данные по COVID-19 за сутки

"464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8 444 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 353 224", – сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Заболели прошедшие сутки:

255 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

142 мужчины в возрасте от 18 до 91 года,

23 девочки от 1 до 17 лет и 44 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 5 женщин от 60 до 86 лет и 2 – мужчины 83 и 85 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 134 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 756 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 121, в Оболонском – 71 и Подольском районе – 52 случая", – отметил Виталий Кличко.

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