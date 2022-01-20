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В Киеве патологоанатомы "зарабатывали" на телах умерших от COVID-19

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 января, 21:05
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Врачи потребовали деньги за то, что они и так обязаны были делать бесплатно
Врачи организовали преступную схему на смертях от коронавируса.
Врачи организовали преступную схему на смертях от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве судят врачей, которые наживались на выдаче тел умерших от коронавируса. Деньги требовали от родственников умерших разными способами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Как работала "схема"

Заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тела.

Кроме этого, мужчины требовали и получали взятки от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение. Это все должны были делать бесплатно.

Их взяли с поличным в апреле 2021 года. Врачи как раз получали очередное "вознаграждение" размером 4 тысячи гривен.

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Врачей задержали при получении взятки. Фото: Национальная полиция

Какой срок им грозит

Следователи полиции Киева сообщили 39-летнему врачу-патологоанатому о подозрении. Его обвинили по части 3 статьи 354 Уголовного кодекса Украины – вымогательство взятки, используя служебное положение.

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62-летнему заведующему патологоанатомическим отделением объявили о подозрении по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятие взятки и просьба предоставить вознаграждение, используя служебное положение.

Суд арестовал правонарушителей с возможностью внесения залога. В настоящее время материалы уголовных производств вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Мужчинам грозит от двух до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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