Почти 8 тысяч смертей и угроза "Омикрона". Какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Новый штамм "Омикрон" может появится в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 декабря, в Киеве зафиксировано 1198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 321 случай больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Статистика по Киеву
Всего в городе с начала пандемии заболели ковидом 309 999 человек.
Смертельных случаев – 7795, за последние сутки – 33.
Выздоровели – 274 068 человек, за стуки – 1831.
Новые правила карантина
Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.
- Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
- В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.
Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве
Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.
"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.
Ранее мы писали:
- Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
- Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).