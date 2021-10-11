Под Киевом иномарка на скорости протаранила грузовик. Погибшего вырезали из салона (фото)

В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области, где ранее маршрутный автобус столкнулся с легковушкой, в селе Белогородка произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате водитель иномарки скончался на месте.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что около 18:00 на улице Героев Обороны водитель Mitsubishi Lancer на высокой скорости врезался во встречный КамАЗ. На место приехали спасатели, медики и полицейские. Однако спасти пострадавшего водителя не удалось.
"Тело несчастного зажало обломками автомобиля. Поставили капельницы. Ввели обезболивающее. На момент извлечения тела спасателями был уже мертв", - говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на транспортное средство, которое стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Читайте также:
- Пассажирский поезд Бахмут-Львов сбил комбайн на железнодорожном переезде (фото)
- Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка в Киеве, снова вернули в СИЗО
- Во Львове пьяные полицейские едва не сбили людей
- Двое умерших и девять пострадавших: подробности жуткого ДТП под Одессой
- В оккупированном Донецке в масштабном ДТП пострадали девять человек – фото