Під Києвом іномарка на швидкості протаранила вантажівку. Загиблого вирізали з салону (фото)

У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше маршрутний автобус зіткнувся з легковиком, у селі Білогородка сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. У результаті водій іномарки помер на місці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Фото: dtp.kiev.ua

Зазначається, що близько 18:00 на вулиці Героїв Оборони водій Mitsubishi Lancer на високій швидкості врізався у зустрічний КамАЗ. На місце приїхали рятувальники, медики і поліцейські. Однак врятувати постраждалого водія не вдалося.

Фото: dtp.kiev.ua

"Тіло нещасного затиснуло уламками автомобіля. Поставили крапельниці. Ввели знеболююче. На момент вилучення тіла рятувальниками був уже мертвий", – йдеться у повідомленні.

Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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