Під Києвом іномарка на швидкості протаранила вантажівку. Загиблого вирізали з салону (фото)

У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області, де раніше маршрутний автобус зіткнувся з легковиком, у селі Білогородка сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. У результаті водій іномарки помер на місці.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Зазначається, що близько 18:00 на вулиці Героїв Оборони водій Mitsubishi Lancer на високій швидкості врізався у зустрічний КамАЗ. На місце приїхали рятувальники, медики і поліцейські. Однак врятувати постраждалого водія не вдалося.
"Тіло нещасного затиснуло уламками автомобіля. Поставили крапельниці. Ввели знеболююче. На момент вилучення тіла рятувальниками був уже мертвий", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Читайте також:
- Пасажирський поїзд Бахмут-Львів збив комбайн на залізничному переїзді (фото)
- Водія Hummer, який збив на смерть дитину в Києві, знову повернули в СІЗО
- У Львові п'яні поліцейські ледь не збили людей
- Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою
- В окупованому Донецьку в масштабній ДТП постраждали дев'ять людей – фото