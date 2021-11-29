Под Киевом мошенники торговали фейковыми COVID-сертификатами – теперь им грозит срок (видео)

Более 500 поддельных печатей и около 3000 бланков. В Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и государственных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46-ти и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая занималась подделкой документов для устранения препятствий при пересечении государственной границы Украины. К ним обращались как граждане Украины, так и иностранцы.

"Фигуранты вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов", – пишут в сообщении.

Что изъяли

В офисе и по местам жительства фигурантов правоохранители провели пять обысков и изъяли:

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420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций,

2373 незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций,

25 поддельных свидетельств о Covid-вакцинации,

поддельные виды на временное проживание,

компьютерную технику, в том числе оборудование для изготовления поддельных документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления поддельных документов,

охотничий карабин,

устройства для отстрела резиновых шаров,

патроны,

мобильные телефоны, карты разных операторов.

Что им грозит

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

"За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", – добавляют в полиции.

Правоохранители проверяют причастность других работников фирмы к участию в преступных схемах.

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