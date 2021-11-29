Під Києвом шахраї торгували фейковими COVID-сертифікатами – тепер їм загрожує строк (відео)

Понад 500 підроблених печаток та близько 3000 бланків. На Київщині викрили підпільний центр з виготовлення фейкових СOVID-сертифікатів та державних документів.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.
50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно з 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка займалася підробкою документів для усунення перешкод при перетині державного кордону України. До них зверталися як громадяни України, так і іноземці.
"Фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів США", – пишуть у повідомленні.
Що вилучили
В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели п'ять обшуків і вилучили:
- 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій,
- 2373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій,
- 25 підроблених свідоцтв про COVID-вакцинацію,
- підроблені види на тимчасове проживання,
- комп'ютерну техніку, у тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів,
- мисливський карабін,
- пристрої для відстрілу гумових куль,
- патрони,
- мобільні телефони, карти різних операторів.
Що їм загрожує
За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
"За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", – додають у поліції.
Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.
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