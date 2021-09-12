Под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда Писанца – все подробности

Умершему судье Виталию Писанцу было 53 года. Фото: из открытых источников

В селе Погребы Киевской области найден мертвым судья Печерского суда Виталий Писанец. Ряд СМИ заявили, что перед смертью он подрался, однако "Сегодня" эту информацию правоохранители не подтверждают.

"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили нам правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Что говорят в СМИ

Как сообщает Свободный, накануне судья отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.

Тело судьи лежало на полу гостиной дома, на его одежде были пятна бурого цвета. При этом телесных повреждений на трупе не было, сообщает Страна.

Умершего судью направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

Полиция опросила участников происшествия, которые изложили свою версию произошедшего. По их утверждению, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт.

Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан. Успокоившись, мужчины в течение следующих 40 минут выпивали.

Однако после этого у судьи внезапно пошла кровь из носа, после чего он потерял равновесие и упал, задев рукой вазу на столе, которая рухнула на пол и разбилась. А у Писанца посинело лицо.

Читайте также:

Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко. Что о нем известно

Хоменко и Онопенко попытались оказать ему медицинскую помощь. Вскоре к дому подъехали сын и зять покойного. Они вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Работники скорой помощи констатировали смерть Писанца.

Сейчас с Хоменко и Онопенко проводят следственные действия сотрудники ГБР. В том числе проверяется и достоверность версии, изложенной участниками событий.

Сведения о событии внесены следователями Бюро в реестр по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Что известно о Виталии Писанце

Умерший судья Виталий Писанец. Фото: Голос народа

Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.

Также судья недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее мы сообщали, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также напомним, ранее умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом последние три года.