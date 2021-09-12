Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда Писанца – все подробности

Мария Дмитренко
12 сентября, 11:47
Тело умершего направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти

Умершему судье Виталию Писанцу было 53 года. Фото: из открытых источников

В селе Погребы Киевской области найден мертвым судья Печерского суда Виталий Писанец. Ряд СМИ заявили, что перед смертью он подрался, однако "Сегодня" эту информацию правоохранители не подтверждают.

"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили нам правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Что говорят в СМИ

Как сообщает Свободный, накануне судья отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.

Тело судьи лежало на полу гостиной дома, на его одежде были пятна бурого цвета. При этом телесных повреждений на трупе не было, сообщает Страна.

Умершего судью направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

Полиция опросила участников происшествия, которые изложили свою версию произошедшего. По их утверждению, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт.

Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан. Успокоившись, мужчины в течение следующих 40 минут выпивали.

Однако после этого у судьи внезапно пошла кровь из носа, после чего он потерял равновесие и упал, задев рукой вазу на столе, которая рухнула на пол и разбилась. А у Писанца посинело лицо.

Читайте также:

Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко. Что о нем известно

Хоменко и Онопенко попытались оказать ему медицинскую помощь. Вскоре к дому подъехали сын и зять покойного. Они вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Работники скорой помощи констатировали смерть Писанца.

Сейчас с Хоменко и Онопенко проводят следственные действия сотрудники ГБР. В том числе проверяется и достоверность версии, изложенной участниками событий.

Сведения о событии внесены следователями Бюро в реестр по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Что известно о Виталии Писанце

Умерший судья Виталий Писанец. Фото: Голос народа

  • Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.
  • 22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
  • В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
  • Также судья недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее мы сообщали, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также напомним, ранее умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом последние три года.

Реклама