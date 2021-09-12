Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського суду Писанця – всі подробиці

Померлому судді Віталію Писанцю було 53 роки. Фото: з відкритих джерел

У селі Погреби Київської області знайдено мертвим суддю Печерського суду Віталія Писанця. Низка ЗМІ заявила, що перед смертю він побився, проте "Сьогодні" цю інформацію правоохоронці не підтверджують.

"Інформація, яка прозвучала у телеграм-каналах – перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ані стрілянини, ані бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Що кажуть в ЗМІ

Як повідомляє Свободний, напередодні суддя відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменком Е. і адвокатом Онопенком П. Між суддею і слідчим стався конфлікт і бійка.

Тіло судді лежало на підлозі вітальні будинку, на його одязі були плями бурого кольору. Разом з тим, тілесних ушкоджень на трупі не було, повідомляє Страна.

Померлого суддю направили в Бровари для проведення експертизи і встановлення причини смерті.

Поліція опитала учасників події, які виклали свою версію подій. За їхнім твердженням, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменко виник словесний конфлікт.

Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний. Заспокоївшись, чоловіки протягом наступних 40 хвилин випивали.

Однак після цього у судді раптово пішла кров з носа, після чого він втратив рівновагу і впав, зачепивши рукою вазу на столі, яка звалилася на підлогу і розбилася. А у Писанця посиніло обличчя.

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Хоменко і Онопенко спробували надати йому медичну допомогу. Незабаром до будинку під'їхали син і зять покійного. Вони викликали швидку допомогу і співробітників поліції. Працівники швидкої допомоги констатували смерть Писанця.

Зараз з Хоменко і Онопенко проводять слідчі дії співробітники ДБР. У тому числі перевіряється і достовірність версії, викладеної учасниками подій.

Відомості про подію внесені слідчими Бюро в реєстр за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).

Що відомо про Віталія Писанця

Померлий суддя Віталій Писанець. Фото: Голос народу

Згідно даним порталу Чесно, з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Також суддя нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука – розглядав відведення іншого судді в справі нардепа.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також нагадаємо, раніше помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом протягом останніх трьох років.