Под Киевом СБУ поймала псевдоминера, который сообщал о взрывах на ЧАЭС: ему грозит срок

В Славутиче задержали псевдоминера. Фото: СБУ/Facebook

СБУ задержала жителя Киевской области, который несколько раз анонимно "минировал" Чернобыльскую АЭС. В конце июля этого года он отправил на электронную почту предприятия сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Мужчину задержали по месту его жительства в Славутиче (Киевская область).

"В результате проведенного обыска в квартире фигуранта оперативники изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопители, два мобильных телефона, которые злоумышленник вероятно использовал в противоправных действиях", – говорится в сообщении.

Сейчас собираются провести экспертизы и сообщить ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В квартире злоумышленника провели обыск. Фото: СБУ/Facebook

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Псевдоугрозы

Такие звонки и письма с угрозами поступают довольно часто. Например, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который ранее в воскресенье, 5 сентября, угрожал по телефону первым лицам государства, а именно: заявил о планируемомубийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

В СБУ рассказали "Сегодня", что на горячую линию поступило сообщение с угрозами против первых лиц государства, а также что представляет собой подозреваемый.

"Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств", – сообщили в СБУ.

Мы также писали, что: