В Киеве минировали бизнес-центр (видео)

Срочная новость / Фото: Сегодня
В Киеве сегодня поступило сообщение о минировании IQ business centre.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По информации, на данный момент проводится эвакуация людей из здания.
Обновляется...
Срочная новость / Фото: Сегодня
В Киеве сегодня поступило сообщение о минировании IQ business centre.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По информации, на данный момент проводится эвакуация людей из здания.
Обновляется...
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