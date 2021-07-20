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В Киеве минировали бизнес-центр (видео)

20 июля 2021 13:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Киеве сегодня поступило сообщение о минировании IQ business centre.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По информации, на данный момент проводится эвакуация людей из здания.

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