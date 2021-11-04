Под Киевом столкнулись две легковушки – ужасающие снимки

Автомобили сильно пострадали / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 4 ноября на автодороге Киев-Харьков вблизи села Козлов Бориспольского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Intercargo под управлением 50-летнего водителя и автомобиль Audi.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
31-летний водитель автомобиля Audi, а также 29-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
"Пострадавшие госпитализированы в Бориспольскую больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители устанавливают происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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