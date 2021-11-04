Під Києвом зіткнулися два легковики – жахливі знімки

Автомобілі сильно постраждали / Фото: Колаж: Сьогодні
Вранці 4 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Козлів Бориспільського району сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль Intercargo під керуванням 50-річного водія та автомобіль Audi.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.
31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка зазнали тілесних ушкоджень.
"Постраждалих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Правоохоронці встановлюють події.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Читайте також
- У ДТП під Кропивницьким загинули троє дітей. На дорозі зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
- У Києві за вечір на одній дорозі сталися дві серйозні ДТП. На щастя, без загиблих.