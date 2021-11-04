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Під Києвом зіткнулися два легковики – жахливі знімки

Ольга Кравченко
4 листопада, 13:33
31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження

Автомобілі сильно постраждали / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 4 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Козлів Бориспільського району сталася ДТП. Зіткнулися автомобіль Intercargo під керуванням 50-річного водія та автомобіль Audi.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка зазнали тілесних ушкоджень.

"Постраждалих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль у жахливому стані після аварії / Фото: Нацполиция

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На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. Правоохоронці встановлюють події.

Поліція відкрила кримінальне провадження / Фото: Нацполиция

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Патрульні працювали на місці НП / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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