Под мостом Патона проводят гидравлические испытания. Без горячей воды жители двух микрорайонов

"Киевтеплоэнерго" готовит теплосеть к отопительному сезону, а жители Березняков и Русановки почти три недели будут без горячей воды

На Березняках и Русановке отключили горячую воду / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Днепровском районе Киева проводятся гидравлические испытания теплосети под мостом Патона, где недавно произошел прорыв.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Это позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к тепловым нагрузкам во время отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Таким образом, в около 200 жилых домах на Русановке и Березняках будет отсутствовать горячее водоснабжение. Его обещают восстановить почти через три недели – 23 июля.

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Кроме того, в компании добавили, что с 5 июля гидравлические испытания проводят не только теплосети под мостом Патона, а и магистрали зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и районной котельной "Нивки". Суммарно они обслуживают 920 жилых домов, 31 больницу, 98 учебных заведений и 490 ведомств.



"Гидравлические испытания теплосетей есть обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Это определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378", – сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Ранее мы писали, что мосту Патона исполнилось 67 лет. Мост ни разу не закрывался на капремонт.

Напомним, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.