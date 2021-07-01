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В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу (видео)

1 июля 2021 19:54

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Стоит отметить, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад – в 1962 году

Прорыв трубы под мостом. Фото: коллаж "Сегодня"

Прорыв трубы под мостом. Фото: коллаж "Сегодня"

Под мостом Патона снова произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения.

"Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы. Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ", – говорят коммунальщики.

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Отметим, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад – в 1962 году.

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Напомним, за два прошедших года "Киевтеплоэнерго" провело реконструкцию 270 км трубопроводов. Вместо старых прокладывают новые предизолированные трубы с системой сигнализации о повреждении.

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Ранее мы писали, что мосту Патона исполнилось 67 лет. Мост ни разу не закрывался на капремонт.

Напомним, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой.

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