Под Радой уже второй день протестуют ФОПы – прямая трансляция

Митингующие несколько дней собираются у ВР / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 26 января люди вышли на митинг и перекрыли дороги. Они собрались возле Верховной Рады Украины.

Смотрим онлайн-трансляцию митинга:

Реклама

Почему ФОПы стоят под ВР

Уже с утра митингующие перекрыли правительственный квартал. По нашей информации, возле Верховной Рады должна начаться акция движения "SaveФОП" "Упрощенную систему налогообложения – сохранить!".

Требование акции – принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Ранее мы писали: