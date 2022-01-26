Под Радой уже второй день протестуют ФОПы – прямая трансляция

Митингующие несколько дней собираются у ВР / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 26 января люди вышли на митинг и перекрыли дороги. Они собрались возле Верховной Рады Украины.
Смотрим онлайн-трансляцию митинга:
Почему ФОПы стоят под ВР
Уже с утра митингующие перекрыли правительственный квартал. По нашей информации, возле Верховной Рады должна начаться акция движения "SaveФОП" "Упрощенную систему налогообложения – сохранить!".
Требование акции – принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.