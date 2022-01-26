Під Радою вже другий день протестують ФОПИ – пряма трансляція

Мітингувальники кілька днів збираються біля ВР / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 26 січня люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Вони зібралися біля Верховної Ради.

Дивимося онлайн-трансляцію мітингу:

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Чому ФОП стоять під ВР

Вже вранці мітингувальники перекрили урядовий квартал. За нашою інформацією, біля Верховної Ради має розпочатися акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!".

Вимога акції – ухвалити законопроект № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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