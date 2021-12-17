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Жгут шашки и взрывают петарды: под Радой произошли стычки ФОПов с полицией (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 12:58
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Участники акции требуют от народных депутатов принять законопроект №6376

В Киеве возле Верховной Рады в пятницу, 17 декабря, проходит митинг предпринимателей. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже начались первые стычки.

Участники акции требуют от народных депутатов принять законопроект №6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов. Протест перерос в стычки с полицией. Слышны взрывы петард. Митингующие жгут шашки.

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Сегодня будет внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект об отсрочке кассовых аппаратов.

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В данный момент митингующие успокоились, так как голосование состоится в 13:30.

Предприниматели столкнулись с полицией
Предприниматели столкнулись с полицией / Фото: Сегодня

Как пострадали ФОПы во время пандемии

Почти трети украинских ФОПов (28%) еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов. Это показали результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого бизнеса (проводился с 18 августа до 20 сентября 2021 года).

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В тоже время частично или полностью восстановить уровень дохода удалось 48% малых предпринимателей, а 7% заявляют, что даже увеличили свое состояние. Не повлияли несколько локдаунов лишь на 17% респондентов.

Помощь от государства

Почти половина опрошенных владельцев малого бизнеса (48%) считают, что лучшей поддержкой от государства будет невмешательство в эти дела, а другие 18% говорят, что им может помочь снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Еще 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

В государственной программе "Помощь работникам и ФЛП" большинство респондентов (52%) не участвовали, так как не считают 8 тыс. грн реальной помощью.

21% сообщили, что участвовали и получили обещанную помощь, а 15% не получили, несмотря на то, что участие приняли.

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