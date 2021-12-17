Жгут шашки и взрывают петарды: под Радой произошли стычки ФОПов с полицией (фото, видео)

В Киеве возле Верховной Рады в пятницу, 17 декабря, проходит митинг предпринимателей. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже начались первые стычки.
Участники акции требуют от народных депутатов принять законопроект №6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов. Протест перерос в стычки с полицией. Слышны взрывы петард. Митингующие жгут шашки.
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Сегодня будет внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект об отсрочке кассовых аппаратов.
В данный момент митингующие успокоились, так как голосование состоится в 13:30.
Как пострадали ФОПы во время пандемии
Почти трети украинских ФОПов (28%) еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов. Это показали результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого бизнеса (проводился с 18 августа до 20 сентября 2021 года).
В тоже время частично или полностью восстановить уровень дохода удалось 48% малых предпринимателей, а 7% заявляют, что даже увеличили свое состояние. Не повлияли несколько локдаунов лишь на 17% респондентов.
Помощь от государства
Почти половина опрошенных владельцев малого бизнеса (48%) считают, что лучшей поддержкой от государства будет невмешательство в эти дела, а другие 18% говорят, что им может помочь снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
Еще 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.
В государственной программе "Помощь работникам и ФЛП" большинство респондентов (52%) не участвовали, так как не считают 8 тыс. грн реальной помощью.
21% сообщили, что участвовали и получили обещанную помощь, а 15% не получили, несмотря на то, что участие приняли.
Ранее сообщалось:
- Под Радой произошло столкновение между ФОПами и полицией:есть пострадавший (видео).
- Есть время до 1 января: к чему следует готовиться украинским ФОПам в 2022 году.