Подбираются к столице! Российские оккупанты обстреливают Белую Церковь (видео)

Киев окружают со всех сторон оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белой Церкви (Киевская область) начались обстрелы военными РФ.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Новая горячая точка в направлении столицы. Оккупанты начали обстрел Белой Церкви", – написал он.

По его словам, ночью в городе трижды раздавалась сирена воздушной тревоги.

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"Мирные жители несколько раз спускались в бомбоубежище. Но агрессор дождался утра и ударил", – добавил журналист.

Оккупанты обстреляли супермаркеты под Киевом

Вражеские войска обстреляли населенный пункт Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

Как сообщает ГСЧС, вследствие обстрела загорелись два местных супермаркета – "Фора" и АТБ. Спасатели ликвидируют пожары. Предварительно, жертв нет.

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В то же время в Сети сообщают, что обстрел произошел около 10:15 и российская военная техника зашла в город.

Киевляне под звуки сирен взяли в осаду супермаркеты

В Киеве 28 февраля закончился жесткий комендантский час, который продолжался 36 часов.

Жители столицы с самого утра, задолго до открытия магазинов, выстроились в огромные очереди за продуктами.

Утром в Киеве прозвучали сирены, извещающие о воздушной опасности, однако людей это не отпугивает.