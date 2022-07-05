Погода готовит сюрприз для жителей Киева: когда ждать перемен

Синоптики предупредили о дождях в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 6 июля, в Киеве ожидается усложнение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозу и сильные порывы ветра. В некоторых районах ожидается град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также парковать рядом с ними машины.

В то же время ночью осадков не ожидается. Днем умеренный, по области местами сильный дождь и гроза.

Температура по области ночью будет 19-24 градуса, а днем 29-34 градуса. В Киеве ночью около 20 градусов, а днем 31-33 градуса.

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Удивительное природное явление заставило киевлян запаниковать

Вечером 28 июня жителей столицы Украины испугали громкие звуки. Небо мерцало красным, а в Сети даже писали о "прилетах".

Однако на самом деле это оказались не взрывы и очередные обстрелы со стороны российских оккупантов, а гром и молния. Киевлян призывали не опасаться громких звуков.

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Напомним, в селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень.

Ранее мы писали, что недавно в Одессе улицы превратились в реки, а жуткий гром напоминал взрывы.