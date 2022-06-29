Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды – где спасаться

Ожидаются грозы, а в отдельных районах области – град и шквалы ветра до 15-20 м/с

В Киев надвигается непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 29 июня, жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в столицу нагрянут дожди и грозы. Также ожидается I уровень опасности – желтый.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

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Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, днем 29 июня ожидаются грозы, а в отдельных районах области – град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Уровень опасности – I, желтый.

"Будьте осторожны. Напоминаем, что во время порывов ветра плотно закрывайте окна домов, а на улице держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач", – подчеркнули в Киевской ОГА.

Удивительное природное явление вогнало киевлян в панику

Вечером, 28 июня, жителей столицы Украины напугали громкие звуки. Однако на деле это оказались не взрывы и очередные обстрелы со стороны российских оккупантов, а гром и молния. Громкие звуки напугали жителей Киевской области, но не стоило бояться.

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Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 30 июня.