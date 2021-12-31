Погода в Киеве испортится: синоптики дали прогноз на 31 декабря (карта)

Несмотря на осадки и ветер в столице повысится температура/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 31 декабря, в Киеве прогнозируют осадки. Днем ранее в столице не было осадков, однако был мороз, который сегодня не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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