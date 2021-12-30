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Новый год снова без снега? Какой погоды ждать в Киеве (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 14:23
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Максимум температура воздуха в городе поднимется до 6 градусов тепла
Погода в Киеве на 31 декабря и 1 января / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 31 декабря и 1 января / Коллаж "Сегодня"

31 декабря и 1 января в Киеве прогнозируют ночью и утром мокрый снег, а также периодически дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Погода 31 декабря

В ближайшую ночь в столице еще будет мороз. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Но днем потеплеет. Синоптик прогнозирует от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

На дорогах будет гололедица.

Погода 1 января

1 января в Киеве ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Преимущественно будет дождь.

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Днем потеплеет до +6 градусов, а также местами будет слабый дождь. Синоптик предупреждает о сильном ветре в этот день.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине 31 декабря и 1 января. Фото: Наталии Диденко

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