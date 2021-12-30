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Погода в Киеве: прогноз от синоптиков на 30 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 06:30
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Сегодня в столице осадков не будет, однако прогнозируют мороз
В Киеве ожидается до 3 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"
В Киеве ожидается до 3 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Киеве прогнозируют морозную погоду. По сравнению с предыдущим днем в столице будет менее ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля. Ветер — южный, 3-8 м/с.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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