Погодные "качели": чего ждать украинцам до конца недели – прогноз

Осадки в стране будут идти до конца недели / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в ближайшие станет холоднее. За пару дней температура воздуха опустится на несколько градусов, а из-за этого на дорогах и тротуарах будет гололедица. Также до конца недели в стране будет снежная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Завтра, 20 января на западе страны прогнозируется от -1 до +2 градусов. Также синоптики обещают мокрый снег из-за плюсовой температуры и облачную погоду. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов. На протяжении всего дня будет солнечно.

В северных регионах – от -1 до +3 градусов. На юге Украины будет теплее всего. Там ожидается от +3 градусов до +7 градусов. Также до самого вечера в этой части страны будет безоблачная погода.

Погода в Украине на 20 января. Скрин: Укргидрометцентр

Реклама

21 января на западе Украины температура воздуха будет от -3 градусов до -1 градуса. Также целый день в этой части страны будет идти снег. На востоке будет немного теплее. Там столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем будет мокрый снег.

В северных регионах – от -3 градусов до -1 градуса. Также ночью и днем синоптики обещают мокрый снег. На юге ожидается от +2 градусов до +5 градусов. В этот день осадков не будет, однако небо покроется облаками.

Погода в Украине на 21 января. Скрин: Укргидрометцентр

Реклама

В субботу, 22 января, на западе страны стане еще холоднее. Там прогнозируется от -4 до -2 градусов, а также снова снег, который будет идти днем и ночью. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -4. Здесь синоптики обещают солнечную погоду.

В северных регионах – от -4 до -2 градусов и без осадков. На юге Украины температура воздуха также опустится. Столбики термометров покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине на 22 января. Скрин: Укргидрометцентр

23 января облачно будет по всей Украине. На западе прогнозируется от -4 до -2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -4 градусов.

В северных регионах – от -4 до -2 градусов. На юге ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Небольшие осадки в этот день стоит ожить на западе, востоке и юге.

Погода в Украине на 23 января. Скрин: Укргидрометцентр

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Ранее мы писали: