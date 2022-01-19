Погодні "гойдалки": чого чекати українцям до кінця тижня – прогноз

Опади в країні йтимуть до кінця тижня/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні найближчими стане холодніше. За кілька днів температура повітря опуститься на кілька градусів, а через це на дорогах та тротуарах буде ожеледиця. Також до кінця тижня у країні буде снігова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 20 січня, на заході країни прогнозується від -1 до +2 градусів. Також синоптики обіцяють мокрий сніг через плюсову температуру та хмарну погоду. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -5 градусів до -1 градусу. Протягом усього дня буде сонячно.

У північних регіонах – від -1 до +3 градусів. На півдні України буде найтепліше. Там очікується від +3 до +7 градусів. Також до самого вечора у цій частині країни буде безхмарно.

Погода в Україні на 20 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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21 січня на заході України температура повітря буде від -3 до -1 градуса. Також цілий день у цій частині країни йтиме сніг. На сході буде трохи тепліше. Там стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень буде мокрий сніг.

У північних регіонах – від -3 до -1 градуса. Також уночі та вдень синоптики обіцяють мокрий сніг. На півдні очікується від +2 до +5 градусів. Також цього дня очікується дощ.

Погода в Україні на 21 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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У суботу, 22 січня, на заході країни стане ще холодніше. Там прогнозується від -4 до -2 градусів, а також знову сніг, який йтиметься вдень і вночі. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -6 градусів до -4. Тут синоптики обіцяють сонячну погоду.

У північних регіонах – від -4 до -2 градусів та без опадів. На півдні України температура повітря також опуститься. Стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса.

Погода в Україні на 22 січня. Скрін: Укргідрометцентр

23 січня буде хмарно по всій Україні. На заході прогнозується від -4 до -2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до -4 градусів.

У північних регіонах – від -4 до -2 градусів. На півдні очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Незначних опадів цього дня варто чекати на заході, сході та півдні.

Погода в Україні на 23 січня. Скрін: Укргідрометцентр

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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