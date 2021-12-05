Полицейский устроил ДТП под Киевом: есть погибшие

Под Киевом сотрудник полиции устроил смертельную аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло при участии работника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Подробности

4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия".

Погибшие

В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы.

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В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.

Каким будет наказание

В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция всячески способствует работникам ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.

В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту.

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В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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