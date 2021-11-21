Масштабное ДТП в Киеве: два автомобиля, троллейбус и мопед столкнулись на трассе с оживленным движением (видео)

В Киеве, где недавно неизвестные открыли стрельбу на мосту Патона, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Детали ДТП
Два легковых автомобиля, троллейбус и курьер службы доставки Glovo на мопеде не поделили дорогу на Протасовом Яру. По данным Telegram-канала, водитель мопеда пострадал больше всего и нуждается в медицинской помощи. О состоянии других участников аварии в настоящее время неизвестно. Движение транспорта на трассе затруднено.
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