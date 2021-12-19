Полиция не реагирует. В Киеве на парковке сутки стоит автомобиль с закрытой внутри собакой (фото)

Полиция на такой вызов выезжать отказывается. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на парковке оставили автомобиль, в котором на сутки закрыли собаку. Животное просидело там без еды и воды.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в ЖК Паркленд, который находится недалеко от станции метро "Ипподром".
"Водитель закрыл на сутки собаку в авто. Она лает. На просьбы жителей выпустить собаку не реагирует. Звонили в полицию, просили приехать что бы разбить стекло при них что бы выпустить животное. Пока никто не едет", – сообщили в Telegram-канале.
Собака сутки просидела в автомобиле. Фото: dtp.kiev.ua
Противоположная история
Недавно Сеть поразила информация о том, что под Киевом на Бориспольской трассе водитель встал в левом ряду и остановил движение транспорта, чтобы помочь перейти дорогу дворовым собакам.
"Помог перебраться на другую сторону двум собачкам, в ужасе застрявшим на разделительном газоне", – написали в Сети.
Некоторые водители просто продолжали свой путь и не обращали внимание на знаки, которыми пытался их остановить спаситель собак.
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