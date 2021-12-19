Поліція не реагує. У Києві добу стоїть припаркований автомобіль із закритим усередині собакою (фото)

Поліція на такий виклик виїжджати відмовляється. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві залишили припаркований автомобіль, у якому на добу закрили собаку. Тварина просиділа там без їжі та води.

Про це повідомляє Telegram-канал. dtp.kiev.ua.

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Інцидент стався у ЖК "Паркленд", неподалік станції метро "Іподром".

"Водій закрив на добу собаку в авто. Він гавкає. На прохання мешканців випустити собаку не реагує. телефонували в поліцію, просили приїхати, щоб розбити скло при них, щоб випустити тварину. Поки що ніхто не їде", – повідомили у Telegram-каналі.

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Собака добу просидів в автомобілі. Фото: dtp.kiev.ua

Протилежна історія

Нещодавно Мережу вразила інформація про те, що під Києвом на Бориспільській трасі водій став у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворовим собакам.

"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, які із жахом застрягли на розділовому газоні", – написали в Мережі.

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Деякі водії просто продовжували свій шлях і не звертали увагу на знаки, якими намагався зупинити їх рятівник собак.

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