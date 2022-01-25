Политическое давление? Заместитель Кличко отреагировал на вручение ему подозрения

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, которому вручили подозрение 25 января, заявил, что это очередной шаг в политическом давлении на столичные власти.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Давление на власть?
Поворозник сообщил, что кроме политических мотивов в этом подозрении ничего другого не видит. По его словам, нет никаких уголовных преступлений.
"Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро "Сырец". На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и убедиться", – сказал Поворозник.
Первый заместитель главы КГГА отметил, что ему не разъяснили суть подозрения, и соответственно, он видит в этом нарушение процессуальных прав.
"О процедуре вручения подозрения – это вопрос больше к адвокатам. Я убежден, что были нарушены процессуальные нормы в части того, что мне не было разъяснено суть этого подозрения. И, соответственно, будем дальше работать над доказательством своей юридической позиции. Такие дела нужно доводить до конца. Необходимо доказывать свою правоту в принятии решений. Еще раз подчеркиваю: ничего другого, чем политику, в таких подозрениях я не вижу. Продолжается и усиливается давление на местные власти. Оно уже два года, по большому счету, длится. И это давление происходит для того, чтобы дестабилизировать управление городом", – подчеркнул Поворозник.
Что произошло?
Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".
"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.
История участка
В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
Не первый скандал с Поворозником
Напомним, СМИ писали, что Поворозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов у представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.
14 апреля 2020 года одним из подразделений СБУ был задержан посредник, якобы представлявший интересы Поворозника, при получении 60 тыс. долларов.
Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить 246 тыс. долларов с другого объекта строительства.