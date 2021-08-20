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Дана команда "фас". Источник из КГГА об отставке Кличко – эксклюзив

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 13:17
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В КГГА считают, что обыски, которые регулярно проходят в коммунальных предприятиях, не случайны
На снимке действующий мэр. Фото: коллаж "Сегодня"
На снимке действующий мэр. Фото: коллаж "Сегодня"

Силовики с новой силой начали проверки коммунальных предприятий и департаментов столицы. С проверками и обысками нагрянули в Департамент образования КГГА, "Киевгорсвет" и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", которое занимается строительством Подольского моста. На фоне этих мероприятий уже давно ходят слухи о возможной отставке действующего мэра Виталия Кличко.

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В КГГА считают, что проверки не случайны – обыски проходят с завидной регулярностью по два-три раза, что парализует работу предприятий.

Кто быстрее свой мост достроит

"Дана команда "фас" по всем вертикалям. Цель – парализовать деятельность коммунальных служб столицы и остановить использование ресурсов города. Это ничто иное, как политическая борьба. Если говорить про обыски по Подольскому мосту, то тут цель одна – не позволить городу достроить его до конца года. Центральная власть под лозунгом "большое строительство" взялась за достройку съездов с Дарницкого моста. Чтобы это сделать, нужно еще провести тендеры, и на это уйдет, как минимум, 10 месяцев. Вот и делается все, чтобы парализовать строительство Подольского моста. Показать, что в городе ничего не делается", – рассказал сайту "Сегодня" источник в КГГА.

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Там уверены, что проводимые обыски – это попытки оказать давление на действующего мэра Киева.

"Обыски в департаментах и коммунальных предприятиях ни к чему хорошему не приводят – не осваиваются бюджетные средства, не завершаются работы на ключевых объектах, подрядчики уже просто боятся участвовать в тендерах. Идет давление, цель которого – чтобы мэр отказался публично от президентских амбиций, хотя о них он и не заявлял", – добавляют в окружении мэра Киева.

Взяли паузу

Ранее мы сообщали, что на сегодняшнем заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о снятии Виталия Кличко с должности главы КГГА. Впрочем, по данным наших источников в мэрии, вопрос Киева не будет сегодня подниматься на заседании СНБО и мэра на него не приглашали.

"Насколько я знаю, то утром была информация от источников, которые близки к Банковой, что тема Киева и Кличко на сегодняшнем заседании СНБО рассматриваться не будет. Понятно, что все еще может поменяться к вечеру. То противостояние между киевской и центральной властью, которое заострилось в последние дни, явно не завершилось. Тема остается открытой", – рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Остается министром

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Также заявление сделал Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, которого называли одним из вероятных приемников Кличко на должности главы КГГА.

"Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают... Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины", – написал на своей странице в социальных сетях Алексей Чернышов.

Он дополнил, что развитие регионов Украины – это приоритет работы правительства и Минрегиона в частности. Киевщина и город Киев не является исключением. Вместе с командой он работает над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей.

"Дело даже не в Чернышове. Его публичное заявления – это сигнал, что он не хочет на эту должность. Но это не означает, что он не будет… Это разные вещи. Дело в том, что кандидатура Чернышова рассматривалась, как ключевая на должность будущего премьер-министра Украины. Давайте сравнивать статус – премьер-министр при определенных обстоятельствах и глава КГГА. Это совершенно разные вещи. К тому же нужно понимать, что прийти на должность главы КГГА, которая точно будет предметом судебной борьбы, если снимут Кличко. Будут постоянные конфликты и жизнь, как на пороховой бочке", – комментирует заявление Владимир Фесенко.

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В мае силовые структуры проводили обыски у людей, близких к мэру Киева. Некоторых из них подозревают в коррупции. Например, по заявлениям официальных лиц, один из ближайших к Кличко людей – Артур Палатный – подозревался в растрате 19,5 млн. грн.

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Виталий Кличко неоднократно реагировал на давление со стороны центральной власти. Он даже однажды заявил, что такого не было даже при Януковиче.

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