Пострадавшего на митинге под Радой ищут третий день. Мы узнали подробности

Сергей Доротич прокомментировал слухи / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что с момента протестов предпринимателей под Радой прошло три дня, судьба загадочно исчезнувшего протестующего остается неизвестной. Читайте подробнее в материале "Сегодня".

Напомним, мужчина получил сильнейший удар, потерял сознание, но, по словам лидера движения SaveФОП, мужчина мог умереть, а его тело загадочно исчезло. В полиции озвучили кардинально противоположную официальную версию.

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По данным копов, мужчина потерял сознание, упал, но потом был приведен в чувство и после этого самостоятельно покинул митинг.

В то же время, Сергей Доротич вместе с участниками движения начали поиски мужчины, заявив, что всерьез намерены установить его судьбу.

"Адвокаты сейчас начнут подавать соответствующие запросы, чтобы полиция сообщила информацию об этом человеке", – сказал нам Доротич.

Также Доротич прокомментировал слухи, что против него, якобы открыли уголовное производство, инкриминируя организацию массовых беспорядков.

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"Уголовное производство открыто по факту, фактовое, а не в отношении кого-либо", – сказал Доротич.

По его словам, никто из правоохранителей не предъявлял ему подозрений.

Протесты ФОПов в Киеве

Митинг предпринимателей 25 января завершился штурмом парламента и стычками. Правоохранители пытались вытеснить протестующих. Несколько десятков человек задержаны.

ФОПы требуют от властей отсрочить введение обязательных кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). Они жалуются, что еще не восстановили докарантинный уровень доходов и инициатива власти грозит им разорением.

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После вчерашнего митинга ФОПы заявили о начале бессрочной акции протеста и намерены каждый день протестовать под Радой. 26 января предприниматели снова вышли на митинг -сайт "Сьогодні" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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