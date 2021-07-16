Поймали на лету. В Киеве женщина выпрыгнула из окна (видео)

Женщина падала головой вниз / Фото: коллаж "Сегодня"

На улице Бориспольской, 34 патрульным полицейским удалось чудом спасти женщину, которая уже выбросилась из окна третьего этажа. В спецоперации принимали участие четверо патрульных – двое мужчин и две женщины.

Как рассказали нам в патрульной полиции Киева, на место полицейских вызвали местные жители, сообщив, что женщина ведет себя неадекватно и грозится прыгнуть из окна.

"Когда патрульные попали в квартиру, женщина рванула к окну и уже сиганула вниз. Ее удалось поймать на лету за ноги. И тут началось самое сложное. Женщина пыталась вырваться, кричала какой-то бред. Чтобы ее спасти, пришлось использовать веревки – женщина в теле и поднять ее было очень сложно. Скажем прямо – она сильно измучила патрульных. Им пришлось даже просить помощи у прохожих, чтобы поднять даму и затащить в квартиру", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

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Предварительно установлено, что женщина психически больная. На место вызвали специализированную бригаду медиков. Если бы ей удалось прыгнуть из окна, она бы погибла – летела головой вниз.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 11 июня мужчина хотел покончить с собой. Он вылез на карниз 15-го этажа и напугал местных жителей.