Спіймали на льоту. У Києві жінка вистрибнула з вікна (відео)

Жінка падала головою вниз / Фото: колаж "Сьогодні"

На вулиці Бориспільській, 34 патрульним поліцейським вдалося дивом врятувати жінку, яка вже викинулася з вікна третього поверху. У спецоперації брали участь четверо патрульних – двоє чоловіків і дві жінки.

Як розповіли нам в патрульній поліції Києва, на місце поліцейських викликали місцеві жителі, повідомивши, що жінка поводиться неадекватно і погрожує стрибнути з вікна.

"Коли патрульні потрапили в квартиру, жінка рвонула до вікна і вже стрибнула вниз. Її вдалося спіймати на льоту за ноги. І тут почалося найскладніше. Жінка намагалася вирватися, кричала якесь марення. Щоб її врятувати, довелося використовувати мотузки – жінка в тілі і підняти її було дуже складно. Скажімо прямо – вона сильно змучила патрульних. Їм довелося навіть просити допомоги у перехожих, щоб підняти даму і затягнути в квартиру", – розповіли сайту "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.

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Попередньо встановлено, що жінка психічно хвора. На місце викликали спеціалізовану бригаду медиків. Якби їй вдалося стрибнути з вікна, вона б загинула – летіла головою вниз.

Раніше ми повідомляли, що у Києві 11 червня чоловік хотів накласти на себе руки. Він виліз на карниз 15-го поверху і налякав місцевих жителів.