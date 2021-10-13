Пожар в многоэтажке Киева – есть жертва

Возгорание произошло в ванной комнате / Фото: Коллаж: Сегодня

12 октября в Киеве на проспекте Науки, 18, что в Голосеевском районе столицы, загорелась квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили труп.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

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Пожар возник в одной из квартир на 3-м этаже в 9-этажном жилом доме.

"В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня в коридор квартиры", – говорится в сообщении.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения.

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"Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры", – добавляют в службе.

На месте работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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