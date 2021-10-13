Пожежа в багатоповерхівці Києва – є жертва

Займання сталося у ванній кімнаті / Фото: Колаж: Сьогодні
12 жовтня в Києві на проспекті Науки, 18, що в Голосіївському районі столиці, сталася пожежа у квартирі в багатоповерхівці. Рятувальники виявили труп.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
Пожежа виникла в одній з квартир на 3-му поверсі в 9-поверховому житловому будинку.
"У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири", – йдеться в повідомленні.
Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження.
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"Чоловік перебував у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири", – додають у службі.
На місці працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 осіб особового складу.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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