Пожар в столичном Костеле святого Николая удалось потушить (видео)

В результате пожара в Костеле святого Николая никто не пострадал. Коллаж: "Сегодня"

Пожар в Костеле святого Николая, который возник в Киеве 3 сентября, потушили.

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник на первом и втором этажах с распространением на кровлю.

Сообщение о пожаре поступило в 21:49, а локализовать его удалось в 22:41.

К ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения пожара устанавливается. По информации епископа Виталия Кривицкого причиной пожара могло стать возгорание в музыкальном органе.

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К слову, по информации СМИ, в результате пожара сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.

Как тушили пожар:

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