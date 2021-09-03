Пожежу в столичному Костелі святого Миколая вдалося загасити (відео)

В результаті пожежі в Костелі Святого Миколая ніхто не постраждав. Колаж: "Сьогодні"

Пожежу в Костелі Святого Миколая, яка виникла в Києві 3 вересня, загасили.

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла на першому і другому поверхах з поширенням на покрівлю.

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:49, а локалізувати її вдалося о 22:41.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 людина особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. Причина виникнення пожежі встановлюється. За інформацією єпископа Віталія Кривицького, причиною пожежі могло стати загоряння в музичному органі.

До речі, за інформацією ЗМІ, в результаті пожежі згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі.

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Як гасили пожежу:

Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.