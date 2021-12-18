Праздник с конфузом. Елку на Софийской площади зажгли со второго раза (видео)

В Киеве не получилось засветить елку с первого раза / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Софийской площади во время открытия главной елки страны произошел конфуз – гирлянды на праздничном дереве не смогли включить с первого раза.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что произошло с елкой?
На сцене как раз выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с грядущими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, елка должна была засветиться, однако включилась только иллюминация вокруг нее.
Тогда мэр придумал, как выкрутиться из ситуации. Он заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активные, поэтому и елка не "захотела" сиять. Тогда начали еще один отсчет, который все-таки закончился успехом. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.
Как украсили елку в этом году
Искусственная елка высотой в 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цветов. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находиться Земля. Над елкой развешаны более 70 других планет.
Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.
Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.