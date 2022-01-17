Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео)

Елку будут разбирать целую неделю. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади приступили к демонтажу главной елки Украины. Рабочие уже разбирают праздничную иллюминацию на входных группах в новогодний городок. Эти конструкции, напомним, украшены гирляндами и настоящими елочными ветками.

Самая красивая

Все в восторге от главного новогоднего дерева Украины. На страничке организаторов в социальных сетях пишут, что в Киев приезжали целыми семьями, чтобы полюбоваться новогодней красавицей. Один мужчина признался, что проехал с семьей 350 километров, чтобы своими глазами увидеть главную елку на Софийской площади.

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Многие пишут, что такой красивой елки не было в Киеве за 30 лет независимости Украины.

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Елку уже начали разбирать. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Сколько будут разбирать?

Разбирать главную елку будут целую неделю. Рабочие уже разобрали и увезли персонажей рождественского вертепа, который украшал основу елки.

"Люди сетуют, мол, почему не оставили елку на Софийской площади до праздника Крещения – 19 января. Но мы тут ничего не можем сделать. Елку на Софийской площади будут разбирать несколько дней. Сначала уберут мелочь – в виде украшений на разных локациях по площади, а потом приступят к демонтажу гирлянд и игрушек с елки. Например, звезду с макушки нашей новогодней красавицы будем снимать через 2-3 дня. Для этого нужен высотный кран, чтобы снять звезду с высоты 31 метр", – поясняют нам организаторы.

Чем запомнилась?

Главную елку на Софийской площади в этом году открыли не 19, а 18 декабря. Ее украсили 20 тысяч игрушек золотого и красного цветов.

Елка на Софийской площади устояла во время сильнейшего ветра 83 км/час, который пронесся в Киеве 14 января. С веток не упала ни одна ее игрушка! При этом в городе упало несколько рекламных щитов и очень много деревьев.

Изменят дату открытия

Сейчас организаторы новогоднего праздника на Софийской площади хотят инициировать новые даты по установке и открытию главной елки страны.

"Есть такое предложение – открывать елку не 19 декабря, а с 10 декабря. Чтобы она украшала площадь ровно месяц – с 10 декабря по 10 января. Зачем нам такие длинные гуляния на 1,5 месяца? При предлагаемом графике, мы можем отмечать католическое и православное Рождество, а также Новый год", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

К тому же, с 1 по 10 декабря создается рейтинг лучших елок в Европе, а наша елка в этот рейтинг не попадает, поскольку открывается только 18-19 декабря.

Попросят дополнительные наряды полиции

Также организаторы новогоднего праздника будут обращаться в Национальную полицию, чтобы во время работы праздничного городка на Софийской площади выделялось большее количество правоохранителей для патрулирования территории.

"На площади очень много мошенников, особенно ромской национальности. Также много ряженых Дедов Морозов, медведей, персонажей в разных костюмах. Они пристают к людям с просьбой сфотографироваться, а потом требуют с человека 200 гривен. Возникают неприятные ситуации и конфликты, а они никому не нужны во время праздников", – добавляют организаторы.

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