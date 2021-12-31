Киевская елка попала в ТОП самых красивых в Европе

Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.
Об этом свидетельствуют данные сайта.
Столицу Украины называют идеальным местом для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций.
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"Рождественских ярмарок в Киеве не один, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", - утверждает влиятельная туристическая организация.
Также они не забыли отметить, что елка украшена гирляндами на десятки тысяч километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января.
Что это за рейтинг
Как объяснил сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади, главная елка Украины попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами в новогодние и рождественские праздники.
"Мы попали в список 15 лучших елок Европы, которые рекомендуются для посещения иностранным туристам. Рейтинг лучших елок еще не проводился, но у нашей елки есть все шансы занять лидирующие позиции", – рассказал он.
Кто еще попал в ТОП
Среди самых красивых выбрали елки Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии, несколько елок в Германии и другие.
Сколько можно потратить на ярмарке в Киеве
Столица так и приглашает в центр города. Главная елка страны красуется посреди площади. Людей вокруг уйма. Здесь тебе и главная фотозона, и вкусности – в каждой лотке.
Чтобы перекусить – придется хорошо кошелек потрясти. Например:
- наборчики с куриными наггетсами стоят 150 гривен,
- с колбасками – 170 гривен,
- с домашними колбасками – 180 гривен,
- шашлычок – 150 за шампур,
- самый дешевый хотдог обойдется в 90 гривен.
Пройти мимо глинтвейна – миссия невыполнима. Отовсюду данный запах. С алкоголем и без, классический и экзотический. К примеру, вкусы ананас или манго-маракуйя 90 и 110 гривен за маленький и большой стаканчик.
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