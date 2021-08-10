"Преследовала мальчика". В киевском парке женщина хотела совратить несовершеннолетнего

Нарушительницу задержали. Фото: Муниципальная охрана/Telegram

В Киеве пьяная женщина хотела "полюбить" несовершеннолетнего в парке Партизанской Славы. С сообщением о странном поведении женщины обратился прохожий.

Об этом сообщает Муниципальная охрана в Telegram.

"Барышня преследовала мальчика. Совместно с полицией, муниципалы пытались ее успокоить, безрезультатно. Зато женщина расцарапала руку сотруднику Муниципальной Охраны", – говорится в сообщении.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Муниципальная охрана/Telegram

Сейчас женщину осматривают медики, которые должны установить причины такого поведения.

Реклама

Случаи изнасилования несовершеннолетних в Киеве

Чаще всего в столице нападают мужчины на женщин и детей. Такие случаи не единичные столице и области. Так, в Киеве подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки, который сбежал из-под стражи, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. 31-летний мужчина совершил побег из комнаты для задержанных.

Кроме того, 1 мая в Киевской области 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Они вместе выпивали в компании, а когда стемнело, он решил воспользоваться нетрезвым состоянием знакомой.

Ранее мы писали, что: