"Переслідувала хлопчика". У київському парку жінка хотіла спокусити неповнолітнього

Порушницю затримали. Фото: Муніципальна охорона/Telegram

У Києві п'яна жінка хотіла "полюбити" неповнолітнього в парку Партизанської Слави. З повідомленням про дивну поведінку жінки звернувся перехожий.

Про це повідомляє Державна охорона в Telegram.

"Панночка переслідувала хлопчика. Спільно з поліцією муніципали намагалися її заспокоїти, безрезультатно. Зате жінка роздряпала руку співробітникові Муніципальної охорони", – йдеться в повідомленні.

Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Фото: Муніципальна охорона / Telegram

Зараз жінку оглядають медики, які повинні встановити причини такої поведінки.

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Випадки зґвалтування неповнолітніх у Києві

Найчастіше в столиці нападають чоловіки на жінок і дітей. Такі випадки не поодинокі у столиці і області. Так, в Києві підозрюваному в зґвалтуванні 13-річної дівчинки, який втік з-під варти, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. 31-річний чоловік втік з кімнати для затриманих.

Крім того, 1 травня в Київській області 23-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину. Вони разом випивали в компанії, а коли стемніло, він вирішив скористатися нетверезим станом знайомої.

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