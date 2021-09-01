Станцию "Подол" превратят в ресторан? Киевляне забили тревогу (фото)

Вывеску автостанции на Подоле начали разбирать строители. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Подола забили тревогу по поводу судьбы автостанции "Подол". Люди переживают, что станцию возле Житнего рынка переделают под ресторан. Сегодня местные жители заметили, что с вывески автостанции убрали букву "і", а из помещения вынесли на улицу пластиковые кресла.

В компании "Укрпас" "Сегодня" заверили, что никто не переделывает автостанцию "Подол" под ресторан, там всего лишь начался ремонт.

Фасад здания. Фото: Sacha Tab/Facebook

"Начались ремонтные работы. Буквы с вывески мы никуда не забираем. Одну букву мы сняли, чтобы строители могли подняться на крышу автостанции и провести там ремонтные работы. После этого букву вернут на место. Вся вывеска останется на своем месте. "Подол" работает в прежнем режиме, как автостанция. С нее отправляется два рейса в день: Киев- Рокитное и Киев- Богуслав", – сообщили сайту "Сегодня" в компании "Укрпас".

Там добавляют, что станцию хотят привести в надлежащий вид, чтобы было комфортно пассажирам.

Рабочие вынесли мебель на улицу. Фото: Sacha Tab/Facebook

В доме-монстре на Подоле заметили жизнь

Еще один скандальный обьект на Подоле. В доме-монстре на Подоле, что на улице Нижний Вал, 27-29, поселились жильцы. В помещении заметили включенный свет, там ходил человек, возможно, строитель, который делает ремонт. Квартира находится на верхнем этаже, который власти требуют снести.

В мэрии нам рассказали, что здание не введено в эксплуатацию и жить там люди не имеют права. А если они пользуются водой и светом, то платят за них по повышенному тарифу. Однако повлиять на них у властей права нет.

Не исключено, что в здание будут заселяться другие жильцы, которые купили там квартиры. Однако без ввода в эксплуатацию, их ожидает судьба скандально известных "домов Войцеховского".

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