Станцію "Поділ" перетворять на ресторан? Кияни забили тривогу (фото)

Вивіску автостанції на Подолі почали розбирати будівельники. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Подолу забили тривогу з стосовно долі автостанції "Поділ". Люди переживають, що станцію біля Житнього ринку перероблять під ресторан. Сьогодні місцеві жителі помітили, що з вивіски автостанції прибрали букву "і", а з приміщення винесли на вулицю пластикові крісла.

У компанії "Укрпас" "Сьогодні" запевнили, що ніхто не переробляє автостанцію "Поділ" під ресторан, там всього лише почався ремонт.

Фасад будівлі. Фото: Sacha Tab/Facebook

"Почалися ремонтні роботи. Букви з вивіски ми нікуди не забираємо. Одну букву ми зняли, щоб будівельники могли піднятися на дах автостанції і провести там ремонтні роботи. Після цього букву повернуть на місце. Вся вивіска залишиться на своєму місці. "Поділ" працює в колишньому режимі, як автостанція. З неї відправляється два рейси на день: Київ-Рокитне та Київ-Богуслав", – повідомили сайту "Сьогодні" в компанії "Укрпас".

Там додають, що станцію хочуть привести в належний вигляд, щоб було комфортно пасажирам.

Робочі винесли меблі на вулицю. Фото: Sacha Tab/Facebook

У будинку-монстра на Подолі помітили життя

Ще один скандальний об'єкт на Подолі. В будинку-монстра на Подолі, що на вулиці Нижній Вал, 27-29, оселилися мешканці. У приміщенні помітили включене світло, там ходив чоловік, можливо, будівельник, який робить ремонт. Квартира знаходиться на верхньому поверсі, який влада вимагає знести.

У мерії нам розповіли, що будівля не введено в експлуатацію і жити там люди не мають права. А якщо вони користуються водою і світлом, то платять за них за підвищеним тарифом. Однак вплинути на них у влади права немає.

Не виключено, що в будівлю будуть заселятися інші мешканці, які купили там квартири. Однак без введення в експлуатацію, їх чекає доля скандально відомих "будинків Войцеховського".

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